«Ман Сити» и «Ливерпулю» интересен Сака. Невыход «Арсенала» в ЛЧ повлиял на переговоры о новом контракте (Daily Mail)

и «Ливерпулю» интересен хавбек «Арсенала» .

По данным Daily Mail, оба английских клуба внимательно следят за развитием ситуации по будущему 20-летнего полузащитника и проявляют к нему интерес.

Уход Букайо из «Арсенала» этим летом маловероятен, но «Манчестер Сити» проявляет к игроку все более настойчивый интерес.

Контракт англичанина с «Арсеналом» действует до лета 2024 года. В нем есть опция продления еще на сезон, и, как ожидается, «Арсенал» активирует ее. Пока лондонский клуб не может договориться с хавбеком о новом долгосрочном контракте. Первые переговоры начались в конце сезона, но на их ход повлиял невыход в чемпионов.

В связи с этим надежды «Ман Сити» и «Ливерпуля» на возможный трансфер Букайо в будущем возросли – Сака еще не играл в Лиге чемпионов, и это может повлиять на его отказ от нового долгосрочного контракта с «Арсеналом».

В этом сезоне 20-летний полузащитник забил 12 голов и отдал 7 передач в 43 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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