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Главный тренер сборной Англии высказался об успехах Букайо в прошедшем сезоне, а также о том, что на полузащитника не оказали влияния оскорбления после промаха в серии пенальти в финале Евро-2020.

«Я не знаю, удивительно ли это, учитывая то, какой он человек. У него блестящая поддержка и отличная семья. Здесь [в сборной Англии] он сразу ощутил любовь игроков и тренерского штаба.

Это помогло ему. Он фантастически талантлив. Он из тех, кого, возможно, ценят меньше, потому что его характеристики не совсем такие, как у других наших атакующих игроков.

Он просто спокойно занимается своей работой, но я думаю, можно увидеть стабильность и качество его игры. Он забивает голы, создает голевые моменты и защищается вместе с командой. Он потрясающий парень. Если твоя дочь приведет Букайо домой, ты будешь более чем счастлив», – сказал Саутгейт.