Выходные на Winliner: круиз к столетию «Спартака» завершился

Проект Winliner, запущенный в честь празднования 100-летия , подошел к концу в эти выходные.

11 июня стартовал легендарный «Матч 1922 минуты», который открыл бывший защитник, двукратный чемпион России в составе «Спартака» . Мачт не останавливался ни на минуту, и даже дождь не помешал футболистам насладиться игрой и стать частью истории.

На встрече с болельщиками Эдуард Мор поделился видением развития самого титулованного клуба страны, назвал самых сильных футболистов, а также обсудил с болельщиками последние изменения в клубе.

Ключевыми событиями дня стали киберактивности. Участники составов Virtus.pro и forZe по CS:GO провели шоу-матч. Тиммейтами киберспортсменов стали популярные контент-мейкеры.

Коллективы провели шоу-матч на специальной версии Dust2, приуроченной к Winliner. Проигравший состав должен был выполнить сотню отжиманий, однако встречу решили завершить ничьей. В итоге капитан forZe Андрей Jerry Мехряков и игрок Virtus.pro Евгений FL1T Лебедев отжались по десять раз каждый и обменялись джерси своих команд.

Встречу с болельщиками также провел Андрей Jerry Мехряков, капитан команды ForZe. Андрей рассказал, на каком уровне находится киберспорт в России, почему наши команды считаются одними из лучших в мире, а также поделился основными достижениями своей команды.

12 июня с гостями лично пообщался генеральный директор клуба . Он рассказал о планах «Спартака» на следующий сезон и о новых предстоящих проектах совместно с Winline.

«Мы должны делать все возможное и невозможное в своей ежедневной работе, чтобы «Спартак» был на высоте! Требования болельщиков мы понимаем и знаем – к ним мы и будем стремиться», – отметил Мележиков.

Вечер стал по-настоящему жарким, несмотря на переменчивую погоду. В 19:22 состоялся финал матча, который длился 1922 минуты. За все это время в нем приняло участие более 500 футболистов, которых не останавливал даже дождь! Для каждого игрока участие в матче стало ценным опытом, ведь это была уникальная возможность стать частью огромной общей истории вместе с любимым клубом!