Минспорта Дагестана о драке после матча любительской лиги: «Осуждаем любые проявления неуважения. Талант и энергию надо направлять на футбол и зрелищность»

В Дагестане осудили массовую драку футболистов после матча любительской лиги.

После матча любительской лиги между «Куядой» и «Дербентом» в формате 8 на 8 в Дагестане участники игры, а также посторонние лица на поле начали наносить друг другу удары.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Дербента», победитель гарантировал себе право в следующем сезоне выступить в высшей лиге Дагестана.

«11 июня в Махачкале состоялся стыковой матч за право выступать в следующем сезоне Высшей лиге Национальной футбольной лиги Дагестана между командами «Куяда» и «Дербент».

После завершения матча между игроками команд произошел конфликт, в дальнейшем переросший в потасовку с выходом болельщиков на поле.

НФЛ Дагестана осуждает любые проявления неуважения на футбольном поле и неспортивного поведения. Свой талант и энергию футболистам обеих команд надо направлять на футбол и зрелищность для болельщиков, а не на действия, которые не красят футбол.

НФЛ Дагестана реагирует на подобные ситуации, и данный инцидент, безусловно, без внимания не останется – решением контрольно-дисциплинарной комиссии виновные понесут наказание.

Руководство НФЛ Дагестана совместно с Министерством по физической культуре и спорту РД и Федерацией футбола РД также проведут общее собрание с тренерами и спортсменами, участвовавшим в данном инциденте», – говорится в заявлении министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан.