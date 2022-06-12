«Барселона» просит больше 18 млн евро за Тринкау. «Валенсия» и «Спортинг» претендуют на вингера

Полузащитник Франсишку Тринкау может окончательно покинуть «Барселону» этим летом.

По сведениям Mundo Deportivo, не собирается выкупать арендованного у каталонцев футболиста за 30 млн евро, и тот вернется в Испанию.

Утверждается, что главный тренер «блауграны» был бы не прочь поработать с португальцем в ходе предсезонной подготовки и понять, подходит ли футболист команде.

При этом интерес к Тринкау проявляют и «Бенфика», но наиболее подходящим вариантом называется «Спортинг».

хотела бы получить в результате трансфера больше 18 млн евро. Возможен и вариант с арендой, предполагающей выкуп по окончании сезона. Также в соглашение должен быть включен пункт о направлении «Барселоне» 30% от суммы последующей продажи 22-летнего футболиста.

Тринкау провел в 28 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.