«Барселона» просит больше 18 млн евро за Тринкау. «Валенсия» и «Спортинг» претендуют на вингера

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Полузащитник Франсишку Тринкау может окончательно покинуть «Барселону» этим летом.

По сведениям Mundo Deportivo, «Вулверхэмптон» не собирается выкупать арендованного у каталонцев футболиста за 30 млн евро, и тот вернется в Испанию.

Утверждается, что главный тренер «блауграны» Хави был бы не прочь поработать с португальцем в ходе предсезонной подготовки и понять, подходит ли футболист команде.

При этом интерес к Тринкау проявляют «Валенсия» и «Бенфика», но наиболее подходящим вариантом называется «Спортинг».

«Барселона» хотела бы получить в результате трансфера больше 18 млн евро. Возможен и вариант с арендой, предполагающей выкуп по окончании сезона. Также в соглашение должен быть включен пункт о направлении «Барселоне» 30% от суммы последующей продажи 22-летнего футболиста.

Тринкау провел в АПЛ 28 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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