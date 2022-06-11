Александр Кержаков готов рассматривать другие предложения. «Нижний» пока не продлил контракт с тренером

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Александр Кержаков рассказал о ситуации с «Нижним Новгородом», который он возглавлял в минувшем сезоне РПЛ.

«Нижний Новгород» начал сбор без главного тренера. Какая ситуация с вашим контрактом?

— Некорректно сейчас комментировать действия клуба и тот факт, что команда начала сбор без меня. Мой контракт с «Нижним Новгородом» закончился 1 июня. До первого июня был нормальный рабочий диалог, обсуждали продление моего контракта, планы по формированию команды, сборы. Сейчас никаких разговоров нет.

— Вы готовы рассматривать другие предложения?

— Да, готов.

— А от «Нижнего»?

— Если поступит, то я, конечно, его рассмотрю. Мы с командой проделали серьезную работу и провели хороший сезон, выполнили поставленную задачу. Да и мне и моей семье нравится город, – сказал Кержаков.

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