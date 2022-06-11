Мбаппе о голе Австрии после выхода на замену: «Я не полностью здоров, но если нужен тренеру, я готов»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался после матча наций с Австрией (1:1).

Нападающий вышел на замену на 63-й минуте и сравнял счет на 83-й.

«Мы не победили и не добыли результат, который хотели в этом матче. Продолжим работать и постараемся выиграть в понедельник [у Хорватии].

Горевать о неиспользованных моментах не стоит, надо гордиться тем, что у тебя получилось. Я не полностью здоров, но если тренер нуждается во мне, я готов.

В конце концов, это последний матч перед отпуском, можно немного поднапрячься», – сказал Мбаппе.