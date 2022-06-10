Гайч вернется в ЦСКА, скорее всего. Его предложили «Ривер Плейту», но Гальярдо хочет более классного форварда

ЦСКА предложил «Ривер Плейту» подписать Адольфо Гайча, но получил отказ.
По данным TyC Sports, российский клуб связался с «Ривер Плейтом», который ищет замену Хулиану Альваресу, переходящему в «Манчестер Сити».
Однако тренера «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо вариант с Гайчем не убедил – он ищет нападающего более высокого уровня. Спортивные показатели Адольфо не устроили тренера.
Форвард, в минувшем сезоне выступавший за «Уэску» на правах аренды, забил 1 гол и отдал 3 передачи в 28 матчах Сегунды (в 10 из них Гайч вышел в старте).
Все указывает на то, что Гайч вернется в ЦСКА.
Статистику 23-летнего нападающего можно изучить здесь.