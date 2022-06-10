Гайч вернется в ЦСКА, скорее всего. Его предложили «Ривер Плейту», но Гальярдо хочет более классного форварда

предложил «Ривер Плейту» подписать , но получил отказ.

По данным TyC Sports, российский клуб связался с , который ищет замену Хулиану Альваресу, переходящему в «Манчестер Сити».

Однако тренера «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо вариант с Гайчем не убедил – он ищет нападающего более высокого уровня. Спортивные показатели Адольфо не устроили тренера.

Форвард, в минувшем сезоне выступавший за «Уэску» на правах аренды, забил 1 гол и отдал 3 передачи в 28 матчах (в 10 из них Гайч вышел в старте).

Все указывает на то, что Гайч вернется в ЦСКА.

Статистику 23-летнего нападающего можно изучить здесь.