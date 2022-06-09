«Реал» и «Ман Сити» претендуют на защитника «Челси» Джеймса. «Мадрид» усилил интерес к нему недавно

может покинуть .

Лондонский клуб не начинал переговоры с 22-летним защитником о новом контракте.

Руководство «синих» не видит в этом необходимости, так как действующий договор англичанина рассчитан еще на три года. Игрок зарабатывает 70 тысяч фунтов в неделю.

По информации Daily Mail, Джеймса готовы пригласить «Реал» и .

«Горожане» могут подписать его в качестве долгосрочной замены .

, как отмечается, в последние недели усилил интерес к защитнику «Челси» и серьезно следит за его ситуацией.