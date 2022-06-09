Легендарный спартаковский стиль – какой он: как прошел пятый день плавания на Winliner

Сегодня на Winliner день «секретных» открытий, ведь у гостей была уникальная возможность познакомиться с легендарным стилем красно-белых: узнать, что такое «спартаковские кружева» команды Бескова, «магия Черенкова», «передачи Гаврилова» и многое другое.

Порадовали присутствующих и звездные спикеры – Юрий Ковтун, , , Ринат Дасаев, Виктор Булатов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров и .

Нет ничего лучше и интереснее, чем узнать о легендарном спартаковском стиле из первых уст. Именно поэтому на Winliner этому был посвящен отдельный день, и он оказался, пожалуй, одним из самых насыщенных!

Утром лайнер посетили – бывший защитник «Спартака», который рассказал о своем переходе в клуб, победах и неудачах в карьере, а также Александр Филимонов. Он поделился историей о том, как не выиграл чемпионат мира в большом футболе, но смог сделать это в пляжном. Не обошел стороной он и свои впечатления от матча за Кубок России. Также Филимонов поделился с болельщиками, что хочет стать тренером: «В августе собираюсь поступить на тренерские курсы, чтобы совершенствовать свои способности».

О своем опыте рассказал и Дмитрий Парфенов, который своим примером доказал, что небольшой рост – это не проблема для футболиста. Как и его коллеги «по цеху», он очень верит в российский футбол.

Днем гостей Winliner ждал вратарский челлендж, посвященный Ринату Дасаеву. В нем приняли участие футболистка, бывший голкипер сборной России по футболу Елена Рыжикова, российский хоккеист, вратарь московского «Спартака», бронзовый призер чемпионата МХЛ сезона-2015/16 в составе «Сибирских снайперов» Алексей Красиков.

Насыщенной получилась и встреча с самим . Он поделился самыми яркими моментами своей карьеры, о том, как с ним хотели сфотографироваться легендарные зарубежные вратари, о том, мог ли он взять тот самый удар Марко ван Бастена и, конечно же, об эмоциях от приза «Лучший вратарь мира».

«Новость пришла перед игрой с «Динамо» Киев. Трахтенберг сказал Константину Ивановичу Бескову, а я мельком услышал. Мне вручили кубок. Игра удачно сложилась, мы выиграли 1:0. Я всегда ставил перед собой задачу куда-то попасть – и к этому званию всегда стремился. Когда тебе перед матчем говорят, что ты лучший вратарь мира, и дают кубок с перчатками, которые весят 30 кг – это, конечно, окрыляет», – отметил легендарный вратарь.

Пообщались с гостями и Виктор Булатов – трехкратный чемпион России в составе «Спартака», и Сергей Шавло – бывший генеральный директор и полузащитник «Спартака». Его история была посвящена тому, как была устроена работа клуба в его годы и что он сделал, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. Ключевым моментом его выступления стал рассказ про постановку легендарного стиля игры красно-белых.

Вечер завершился в компании Валерия Шмарова, советского и российского футболиста, нападающего, мастера спорта СССР, и Дмитрия Ананко, защитника «Спартака», участвовавшего в девяти чемпионских сезонах красно-белых.