Тимофеев о Кононове: «Нам ставили нарезки старых матчей, где легенды «Спартака» разыгрывали комбинации»

рассказал о периоде работы в «Спартаке» с тренером .

– После Карреры и Рианчо был Кононов. Не кажется, что он был таким же мягким, как и Аленичев?

– Возможно. Он нам, кстати, такой же футбол ставил, как и Аленичев: короткий-средний пас, все дела. На базе в Тарасовке нам даже ставили ретро-нарезки старых матчей, где уже легенды разыгрывали комбинации и забивали голы.

– Кононов умеет злиться?

– Не помню, чтоб он кричал или орал. В основном спокойно высказывал свое недовольство. Я с ним не так много и работал – всего полгода. Зимой уехал в аренду в .

Когда вернулся, он меня снова отправил в аренду, ну а потом уже пришел Тедеско, – сказал полузащитник, который сейчас выступает за .