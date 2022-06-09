Тимофеев о самой запоминающейся установке Карреры: «Выучил текст на русском, но стоял с листочком. Я половину не понял, но эмоциональный посыл мотивировал»

Экс-игрок поделился воспоминаниями о работе с .

– Чем тебе запомнилась работа с Каррерой?

– Чемпионский сезон – один из ярчайших моментов моей карьеры. До сих пор все помню, было незабываемо. Еще было забавно, когда Массимо только пришел в «Спартак» как тренер защитников, он сказал мне обращаться к нему по имени. Но потом, когда его назначили главным, стал для всех «мистером».

Помню многие его установки, но самая памятная была на русском языке, перед матчем с «Локомотивом». Он специально выучил текст на русском, но стоял в раздевалке с листочком и, если забывал слова, подглядывал.

Массимо говорил с акцентом, я половину не понял, но эмоциональный посыл этого спича очень мотивировал. Массимо вообще почти всегда был эмоционален. Один раз на установке вообще макет разбил.

– Это как?

– Ну он что-то объяснял, жестикулировал, делал все так импульсивно, что в какой-то момент ударил рукой по макету с фишками, он упал и разбился, – сказал полузащитник .