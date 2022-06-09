Облак о Холанде: «Он молод, но невероятно хорош. Эрлинг вот-вот станет одним из лучших»

оценил игру .

– Это самый сложный в мире соперник для вратаря в данный момент?

– Возможно, возможно! Один из сложнейших. Он все еще молод, но он невероятен и забивает много голов. Мы все видим, что он невероятно хорош. Надеюсь, нам удастся хорошо защищаться и не давать ему слишком много пространства [в матче против сборной Норвегии].

– Ты рад, что он не перешел в «Реал»?

– Я не знаю. Я всегда говорил, что мне нравится играть против лучших игроков. Он вот-вот станет одним из лучших.

Он не сыграет против меня в чемпионате , но мы, вероятно, встретимся в Лиге чемпионов. Я желаю ему всего наилучшего в Англии. У него будет отличная карьера», – сказал вратарь и сборной Словении.