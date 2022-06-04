Ван Гал о 4:1: «Я приспособился к Бельгии. Адаптировал среднюю линию»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча Лиги наций с Бельгией (4:1).

«Если каждый делает то, что должен делать, то на каждой позиции на поле у нас появляется дополнительный игрок.

Многое зависит и от соперника – каждая команда играет по-своему. Я приспособился в том числе и к . Я адаптировал среднюю линию под нее, и сегодня это принесло нам победу», – сказал ван Гал.

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