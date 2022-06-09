Роберто Мартинес о 6:1 с Польшей: «Нет причин переживать за будущее бельгийского футбола. Талантов у нас хватает»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча наций с Польшей (6:1).

«Поражение от принципиального соперника [Нидерландов – 1:4] добавляет эмоций, так что оно служило сегодня дополнительным мотивирующим фактором. Мы пассивно действовали против Нидерландов, выжидали, играли неуверенно. Сейчас же мы предстали командой, а не сборищем футболистов.

Повторял много раз, что нет причин переживать за будущее бельгийского футбола. У нас яркие таланты, но надо быть терпеливыми и предоставить место эволюции. У нас, наконец, выстроена нужная структура. Остальное придет, и талантов у нас хватает», – сказал Мартинес.

6:1 – так ярко Бельгия расправилась с Польшей! Пропустили от Левандовского первыми и разошлись