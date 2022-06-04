Роберто Мартинес об 1:4 с Нидерландами: «Тревожный звонок для Бельгии. Придется пересмотреть состав»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча Лиги наций с Нидерландами (1:4).

«Это был необходимый тревожный звонок для всех. Мы знаем, что у нас много работы. Мне придется снова пересмотреть состав и принять решения.

Я уже не первый год работаю в этой команде. Мне нужно убедиться, что я не ошибаюсь, думая, что знаю некоторых игроков и они автоматически будут готовы к чемпионату мира», – сказал Мартинес.

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