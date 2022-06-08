Оресте Чинквини: «Дзюба не для Серии А. Артему 33, мало кто согласится отдать ему место для игрока без паспорта Евросоюза»

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Бывший спортивный директор «Зенита» высказался о будущем Артема Дзюбы.

– Думаю, Дзюба – не игрок для итальянского чемпионата. Клубы Серии А могут держать только троих футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза.

Учитывая, что Артему уже 33 года, мало кто согласится отдать ему место. Сейчас у Дзюбы нет возможности попробовать себя в итальянском клубе, может, где-то еще в Европе.

– Кто из российских клубов смог бы потянуть зарплату Дзюбы? «Сочи»?

– Зарплата Дзюбы в «Зените» была очень важной. Сейчас он в другой ситуации, и если решит выбрать «Сочи», ему в любом случае придется снизить требования по зарплате. Полагаю, «Сочи» не сможет платить 33-летнему игроку столько же, сколько и «Зенит».

Но Артем по-прежнему хорош, вариант с «Сочи» лично мне кажется весьма интересным. Большой клуб, проявивший себя в последнем розыгрыше чемпионата. Красивый город. Для Артема это отличная возможность, – сказал Оресте Чинквини.

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