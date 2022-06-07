Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне. Он обошел Кругового и Дзюбу

Клаудиньо признан лучшим игроком по итогам сезона.

В голосовании болельщиков хавбек набрал 35,66% голосов, опередив Данила Кругового (18,78%) и Артема Дзюбу (9,77%).

Бразилец перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ред Булл Брагантино».

В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

Клаудиньо – второй игрок «Зенита», который признан лучшим в команде в своем дебютном сезоне. До него это удалось только Эсекиэлю Гараю.

Ранее Клаудиньо также был признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистов лиги.