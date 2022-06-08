ЦСКА продлил контракт с 20-летним форвардом Яковлевым до 2025 года

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ЦСКА продлил контракт с 20-летним форвардом Владиславом Яковлевым.

Новое соглашение центрального нападающего с московским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Яковлев – воспитанник ЦСКА. Он с шести лет занимался в академии клуба, потом выступал за молодежную команду, а теперь – за первую.

Фото: сайт ЦСКА

Владислав дебютировал на взрослом уровне 12 апреля 2021 года в домашнем матче РПЛ против «Ротора».

В минувшем сезоне Яковлев забил 1 гол в 16 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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