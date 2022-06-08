ЦСКА продлил контракт с 20-летним форвардом Яковлевым до 2025 года

ЦСКА продлил контракт с 20-летним форвардом Владиславом Яковлевым.
Новое соглашение центрального нападающего с московским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.
Яковлев – воспитанник ЦСКА. Он с шести лет занимался в академии клуба, потом выступал за молодежную команду, а теперь – за первую.
Фото: сайт ЦСКА
Владислав дебютировал на взрослом уровне 12 апреля 2021 года в домашнем матче РПЛ против «Ротора».
В минувшем сезоне Яковлев забил 1 гол в 16 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.