Форвард ЦСКА Яковлев: «Молодому лучше играть меньше, но тренироваться с топовыми игроками, чем пылить в аренде»

19-летний нападающий ЦСКА Владислав Яковлев вспомнил о своем дебюте за первую команду армейцев.

– Ты дебютировал именно при Оличе, с . Помнишь, как?

– Все получилось спонтанно: сначала отправили разминаться, потом сказали выходить. Я даже поволноваться не успел. Быстро рванул переодеться, обсудил с тренером стандарты, место на поле, расположение при атаке и обороне.

– А после игры что чувствовал? К чему ближе: «какой я молодец» или «черт, мог сделать лучше»?

– Помню, запорол там одну атаку, хаха! Получается, точно мог лучше! Но на самом деле классно дебютировал. Сейчас эмоции уже остыли, но тогда было круто.

– Дебюта при Оличе могло и не быть, если бы ты ушел в аренду в .

– Да, такой вариант был. Все уже было решено. Требовался только ответ от меня: поеду или нет. Я отказался.

– Почему?

– Мне кажется, молодому игроку лучше получать меньше игровой практики, но тренироваться с топовыми по российским меркам футболистами. На тот момент я был в команде полгода, прислушивался к старшим товарищам и тренерам. От каждого слышал, что лучше тренироваться здесь и играть меньше или в молодежной лиге, чем пылить где-то в аренде, – сказал Яковлев.