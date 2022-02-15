«Когда Дзагоев загорается, может сильно накричать. Если скажешь, чтобы был спокоен, не переживешь тренировку». Яковлев о хавбеке ЦСКА

Форвард ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о том, как проходят сборы команды.

– На прошлых сборах в Кампоаморе тебя удивили Дивеев и Эджуке. А сейчас?

– Сейчас кто меня может удивить? Я всех знаю. Так что удивил только Юсуф [Языджи] – в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной. Это его самые выраженные качества.

– Можно прокачать стандарты – или это врожденное?

– Для таких ударов, подач нужен определенный талант. Но, если эти качества не развивать, талант так и останется талантом. Безусловно, это заслуга самого Юсуфа, что он так мастерски исполняет стандарты. Видно, что он работал над ними не один год: все время оставался после тренировок, бил по воротам.

– Год назад ты говорил, что тебе приятно играть под бывшим номером Дзагоева. Но рано или поздно многие берут более статусный – скажем, из первой двадцатки.

– Изначально мне не нравился 46-й. Не то чтобы прямо не нравился, но, если б мне дали выбрать, я выбрал бы другой. Но потом от Андрея Евгеньевича Аксенова узнал про Дзагу, привык к этому номеру и сейчас ни в коем случае не стал бы его менять.

По крайней мере, на данный момент, дальше будет видно. В академии играл под 9-м, но это номер , так что тут без вариантов. Оставляем 46-й.

– Во время тренировок очень любопытно наблюдать за Аланом: стоит кому-нибудь не поспеть за его игровым мышлением – напихает так, что мало не покажется. Тебе тоже не раз доставалось, так?

– Бывает, что Алан Елизбарович загорается. И тут уже без разницы, кто ты: тренер, футболист или администратор. Может накричать, причем очень сильно – это сто процентов.

– Ребята по-разному говорят: кого-то этот «пихач» только подстегивает, а кому-то лучше объяснить спокойно…

– Если ты Дзаге, когда он горит, скажешь, чтобы он был спокоен, ты не переживешь эту тренировку, – с улыбкой ответил Яковлев.