Англия – Италия 11.06.2022 Лига Наций-2022, прогноз на футбольный матч

В субботу, 11 июня 2022 года, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» встретятся сборные команд Англии и Италии в рамках розыгрыша Лиги Наций-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

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Футбольная сборная Англии

Английская сборная в прошлом сезоне Лиги Наций выступила не лучшим образом, заняв в своей группе 3 место и не пробилась в плей-офф турнира. Они пропустили вперед на 2 позицию Данию, которая набрала столько же очков, но оказалась выше за счет дополнительных показателей, а именно по лучшей разнице в сыгранных очных встречах. А вот от первой Бельгии они отстали на 5 баллов и дважды им проиграли.

В недавнем квалификационном отборе к ЧМ-2022 англичане успешно выполнили свою задачу по прямому попаданию на мундиаль и заняли уверенное 1 место в своей группе. Всего же они в 10 матчах набрали 26 очков и ни разу не проиграли в них, выиграв в 10 и в 2 сыграв вничью. На 6 очков удалось им опередить вторую Польшу и на 8 баллов третью Албанию. И при этом британцы оказали потрясающую результативность в турнире, забив 39 мячей, что в среднем почти 4 гола за матч, да и пропустили всего 3 мяча за 10 игр.

В текущем розыгрыше Лиги Наций Англия стартовала неудачно, набрав всего 1 балл за 2 сыгранных матча. И сейчас они замыкают таблицу группы 3, но отставание от лидирующей Италии при этом всего 3 балла. В стартовом туре англичане неожиданно уступили Венгрии (0:1), где при примерно равной игре пропустили с пенальти. А вот во втором туре им удалось вырвать ничью в гостевом матче с Германией, в котором они проигрывали до 88 минуты встречи, но сравняли счет после точного удара с пенальти Кейна.

Футбольная сборная Италии

Итальянская сборная в Лиге Наций прошлого розыгрыша удачно завершила групповой этап, где заняла 1 строчку, набрав 12 баллов в 6 матчах. Всего на 1 очко они опередили Голландию, которых в обыграли в одной из очных встреч, а в другой сыграли вничью. А вот третью Польшу им удалось опередить на 5 очков. Всего же в 6 матчах у них было 3 победы и 3 ничьи и ни одного поражения.

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на Чемпионат Мира 2022 года. Они заняли 2 место на групповом отборочном турнире, уступив 1 место Швейцарии, которая набрала всего лишь на 2 очка больше. Италия провалила вторую часть отборочного турнира, где в 5 последних встречах лишь 1 раз победила. После чего итальянцы попали в стыковой плей-офф, где сразу же на стадии полуфинала неожиданно проиграли Северной Македонии (0:1), где создали уйму моментов, но реализация в этот день была ужасной.

В текущем розыгрыше Лиги Наций Италия идет в своей группе 3 на первой строчке и набрала в 2 матчах 4 балла. На 1 очко они опережают вторую Венгрию и на 2 балла третью Германию. В стартовой встрече турнира Италия на родной арене сыграла вничью с Германией (1:1), где первой открыла счет во второй половине матча, но почти сразу же пропустила. А вот во втором туре им удалось дома обыграть Венгрию (2:1), где за счет хорошей концовки первого тайма им удалось сделать разницу в 2 мяча, но во втором тайме они немного расслабились и уже после пропущенного гола с осторожностью доигрывали матч.

Прогноз на матч Англия – Италия

Англичане и итальянцы в последних трех очных встречах показали следующий результат:

11.07.21 Италия – Англия 1:1, в серии пенальти (3:2);

27.03.18 Англия – Италия 1:1;

31.03.15 Италия – Англия 1:1.

В 3 последних очных противостояниях оппонентов по исходу основного времени матча был ничейный счет (1:1). Я думаю и предстоящая встреча будет очень упорной в исполнении обеих команды и здесь тяжело выделить явного фаворита, учитывая результаты команд в последних матчах, которые нестабильны. Но все же фактор домашнего поля должен сыграть на руку англичанам и плюс к этому им нужно выбираться из подвала таблицы, поэтому все же небольшое предпочтение отдам в их пользу. При этом много голов думаю мы не увидим, т.к. игра будет очень вязкой и оборонительной в исполнении итальянцев, но по голу они все же думаю то забьют друг другу.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Англии – 1.83;

Победа Италии – 4.60;

Ничья – 3.50;

ТМ (3) – 1.32;

Обе забьют-да – 2.08;

Ф1 (0) – 1.33;

Точный счет 1:1 – 5.60.

Вероятный исход: ТМ (3), Обе забьют-да, Ф1 (0), Точный счет 1:1.

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Где смотреть Англия – Италия