Венгрия — Германия, прогноз на матч 11 июня Лига Наций, прогноз на футбольный матч

На первенстве мира или Европы третью группу, в которую попали команды Германии, Англии, Италии и Венгрии окрестили бы группой смерти. Но у Лиги Наций свои законы, турнир пока не встал в один ряд с главными, проводится он каждый год, да и вообще, был призван заменить товарищеские матчи. Так что трагедией второе или третье место в группе не станет, но никто не захочет вылетать в Лигу В. Все понимают, что такая участь скорее всего уготована команде Венгрии, которая явно уступает по составу и классу трем другим участникам квартета. Вот только венгры с этим приговором не готовы мириться, и турнир начали успешно. Германия пока не удивила и не разочаровала, но в Будапешт команда поедет за тремя очками. Матч состоится на стадионе Пушкаш Арена, начало в 21:45 по московскому времени.

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Сборная Венгрии

Многие ли из вас еще четыре года назад знали итальянского специалиста Марко Росси? На родине больших успехов он не добивался, запомнился выступлениями в середине 90-х годов за «Сампдорию», в составе команды он смог выиграть Кубок Италии. Тренерскую карьеру начинал в малоизвестном «Лумеццане», в 2012 году перебрался в Венгрию и возглавил «Гонвед». В 2017 году его команда стала чемпионом страны и вскоре от федерации поступило предложение тренировать сборную. Работу он начал так, что в 2020 году был признан лучшим тренером года в Венгрии среди наставников во всех видах спорта.

Нисколько не умаляя заслуг Росси, надо признать, что в Венгрии выросло новое талантливое поколение футболистов. Одному из лучших полузащитников чемпионата Германии Доминику Собослаи всего 21 год, нападающему Роланду Шаллаи 25 лет. В защите только двое игроков перешагнули рубеж в 30 лет. Наиболее опытному нападающему, капитану команды Адаму Салаи 34 года. Сборная Венгрии запомнилась по своему яркому выступлению на чемпионате Европы 2020 года. Несмотря на два набранных очка и последнее место в группе команду отметили все специалисты за яркий атакующий футбол. Не повезло с группой, где были сборные Франции, Германии и Португалии.

Теперь Лига Наций, и снова очень сложные соперники. Но сейчас у венгров больше опыта. В первом матче они принимали на своем поле англичан. Гарет Саутгейт выставил на игру вполне оптимальный состав, и по показателям это был матч абсолютно равных соперников. Во втором тайме Рис Джеймс сфолил в своей штрафной площади, и Доминик Собослаи реализовал пенальти. Сборная Венгрии выиграла 1 : 0. Во втором туре в гостевом матче с Италией венгры долго оказывали сопротивление, но класс соперника сказался. После первого тайма счет был 2 : 0 в пользу хозяев, во втором удалось отыграть лишь один мяч, и Венгрия идет на втором месте.

Сборная Германии

Четырехкратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы уже относительно для себя давно не выигрывали золотых наград. Последний их успех датирован на первенстве мира в Бразилии в 2014 году. С тех пор была бронза европейского чемпионата, золото Кубка Конфедераций в 2017 году, но все это не те достижения, к которым привыкла бундестим и ее болельщики. И даже предполагаемая победа в Лиге Наций мало кого удовлетворит. Все устремления сейчас направлены в сторону Катара, тем более что команда Германии в очередной раз катком прошлась по своим соперникам в отборочной группе, потерпев всего одно поражение от сборной Северной Македонии.

Новый турнир Лиги Наций бундестим начала ничьей со сборной Италии в гостях. Скуадра адзурра хоть и переживает небольшой кризис после выигрыша чемпионата Европы в прошлом году, но всегда является соперником сильным. У Германии было преимущество по владению мячом, но в целом матч получился равным. Первый тайм не принес значимых событий, зато второй изобиловал желтыми карточками. Счет открыл в середине тайма Лоренцо Пеллегрини, но уже через три минуты Йозуа Киммих его сравнял, больше команды не забивали.

В минувший вторник на Альянц Арене в Мюнхене гостила сборная Англии, и в матче второго тура Лиги Наций подопечные Ханса-Дитера Флика намерены были взять три очка. В начале второго тайма нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн открыл счет, а под занавес матча Харри Кейн с пенальти восстановил равновесие. Но соперники после трех туров расположились на третьей и четвертой строчке турнирной таблицы. Сборная Германии попытается поправить положение в Венгрии.

Прогноз на матч Венгрия — Германия

Всем еще памятен матч этих сборных на минувшем чемпионате Европы. Тогда сборная Германии смогла за шесть минут до конца поединка сравнять счет и спасти ничью. Всего команды провели 34 матча, 13 побед на счету немцев, десять раз верх брала венгерская сборная, и 11 раз была зафиксирована ничья. Большинство матчей товарищеские, а самые известные поединки состоялись на чемпионате мира 1954 года. В группе венгры разгромили соперника 8 : 3, а в финале немцы взяли реванш 3 : 2 и впервые стали чемпионами мира. Последние результаты матчей перед вами.

15.08.2001, Венгрия — Германия — 2 : 5;

06.06.2004, Германия — Венгрия — 0 : 2;

29.05.2010, Венгрия — Германия — 0 : 3;

04.06.2016, Германия — Венгрия — 2 : 0;

23.06.2021, Германия — Венгрия — 2 : 2.

Несмотря на то, что сборная Венгрии обычно сильно выступает на своем поле, букмекеры считают, что шансов в предстоящем матче у нее мало. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 7,60, а вот успех сборной Германии оценивается коэффициентом 1,47, ничейный результат — 4,60. Многое будет зависеть от состава команды Германии, но венгры все же не уступят. В итоге результативная ничья.

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Где смотреть Венгрия – Германия