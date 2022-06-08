Саутгейт о 50-м голе Кейна за Англию: «Шедевральное исполнение. Он верит в свою технику, а мы – в него»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о форварде .

В матче наций с Германией (1:1) нападающий сравнял счет на 88-й минуте, реализовав пенальти.

«Исполнение было шедевральным, не так ли? А каким было давление в тот момент, но он верит в свою технику, а мы всецело верим в него.

Тот факт, что он забил 50 голов [за сборную], будет главной темой [после матча]. Но то, как он показывал разностороннюю игру, вел команду за собой, сражался и применял высокий прессинг – все это сегодня было выше всяких похвал», – сказал Саутгейт.