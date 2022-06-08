Саутгейт об 1:1 с Германий: «Важно, что Англия отыгралась. Топ-команда не проигрывает 2 матча подряд»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча наций с Германией (1:1).

«Очень важно, что мы отыгрались, иначе результат бы нас разочаровал. Мы настраивали игроков, что топ-команда не проигрывает два матча подряд (ранее Англия уступила Венгрии – 0:1 – прим. Sports.ru), и они отреагировали должным образом. Они отреагировали превосходно.

Думаю, в целом мы полностью заслужили ответный гол, и это важный знак. У нас 7-8 человек, игравших в полуфинале чемпионата мира, поэтому они для нас столь важны. Это костяк команды, они бьются друг за друга. Чтобы добиться результата в таких матчах, как сегодня, – без этого никак», – сказал Саутгейт.