Левандовски о «Баварии»: «Клуб и город стали для меня домом, я был очень счастлив там в течение многих лет. Но уход – это часть футбола»

объяснил свои слова о том, что ему не хватает эмоций в «Баварии».

– Это был длинный подкаст, который был записан на прошлой неделе. Это не было запоздалой мыслью: мы говорили 1,5 часа, в том числе несколько минут о футболе. Вот что я имел в виду, говоря об искажении заявлений.

– Между тобой и клубом не было переговоров. Это было твоим самым большим разочарованием?

– Я не хочу больше об этом говорить. Я очень уважаю «Баварию» за то, чего мы добились за последние восемь лет.

Этот клуб и этот город стали для меня домом. Я был очень счастлив там в течение многих лет. Я встретил много замечательных людей на поле и за его пределами. Но уход – это часть футбола. Если я чувствую, что мне нужны перемены в ментальном плане, справедливо будет об этом сказать. Это мое мнение.

Я не хочу эскалации. Мир СМИ и реальный мир футбола – две разные вещи. В СМИ и на публике часто преобладают слухи и эмоции. В реальном футбольном мире тишина особенно важна во время трансферного окна.

Вот почему я не хочу подливать масла в огонь. Я желаю «Баварии» всего наилучшего и не сомневаюсь, что все руководство клуба думает так же. Вот почему я по-прежнему убежден, что мы придем к соглашению, – сказал нападающий «Баварии» Bild.