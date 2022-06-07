Бруну Алвеш назначен спортивным директором греческого АЕК

Завершивший карьеру Бруну Алвеш нашел новую работу.

40-летний португалец назначен спортивным директором .

Алвеш играл за эту команду в сезоне-2004/05. Ранее в этом месяце он объявил о завершении карьеры футболиста.

Последним клубом защитника стал греческий «Аполлон Смирнис».

Алвеш известен по выступлениям за «Зенит», с которым он дважды стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Также он играл за «Порту», «Фаренсе», «Виторию Гимараэш», «Фенербахче», «Кальяри», «Рейнджерс» и «Парму».

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