Португалия — Чехия, прогноз на матч 9 июня Лига Наций, прогноз на футбольный матч

В четверг, 9 июня, сборная Португалии на своем поле сыграет против Чехии в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Сборная Португалии

После двух матчей в группе сборная Португалии лидирует в своем квартете, опережая своих ближайших соперников — сборную Чехии — по разнице забитых и пропущенных мячей.

В стартовом матче турнира португальцы в гостях сыграли вничью с испанцами — 1:1. Одно очко экс-чемпионам Европы принес Рикарду Орта, забив на 82-й минуте.

Примечательно, что в игре с Испанией не попал в стартовый состав Криштиану Роналду — тренер португальцев Фернанду Сантуш выпустил самого звездного игрока команды только в середине второго тайма. Сам тренер объяснил это тем, что хотел попробовать другой тактический рисунок игры, предпочтя в числе одиннадцати основных футболистов Андре Силву.

Сам Криштиану Роналду после игры в Севилье отметил, что ничейный результат возрождает амбиции Португалии в Лиге Наций, напомнив, что именно его сборная выиграла самый первый розыгрыш этого турнира.

В следующем матче, уже дома, против Швейцарии (4:0) нападающий «Манчестер Юнайтед» вышел на поле с первых минут и был неудержим — на счету Роналду дубль и ассист. Таким образом, форвард обновил свой рекорд по голам за сборную — теперь у него в активе 117 голов в 188 матчах за национальную команду.

Помимо Роналду в матче со швейцарцами голами отметились Вильям Карвалью и Жоау Канселу. Капитан швейцарцев Гранит Джака после разгрома отметил, что его команде еще повезло, что португальцы не забили на два-три гола больше.

Все это говорит о том, что к матчу с чехами португальцы подходят в хорошей форме и готовы еще раз порадовать своих болельщиков красивой игрой.

Сборная Чехии

Вместе с португальцами в группе лидирует и сборная Чехии, которая также в двух первых матчах набрала 4 очка. И это неожиданность, ведь изначально чехам отводили роль аутсайдера в этом квартете.

В стартовом матче чешские футболисты на своем поле обыграли Швейцарию — 2:1. Причем первый гол в матче и за сборную в целом забил нападающий московского «Локомотива» Ян Кухта.

За минуту до перрыва Ноа Окафор сравнял счет, но во втором тайме Джибриль Соу срезал мяч в свои ворота, и таким образом позволил чехам набрать три очка.

Вторую игру чехи также проводили дома и принимали Испанию. Гости были явными фаворитами, но чешская сборная снова едва не одержала победу. Во втором тайме опять отличился железнодорожник Кухта, сделав счет 2:1, но испанцы сумели уйти от поражения на последней минуте матча благодаря голу Иньиго Мартинеса — 2:2. Сам автор спасительного мяча после игры отметил, что Чехия лучше была готова к матчу, и результат вполне закономерен.

Прогноз на матч Португалия — Чехия

К очной встрече команды подходят с хорошим настроением и форме, так что может получиться настоящая битва за лидерство в группе по итогам первого круга. Отметим, что в случае ничейного результата в Лиссабоне и победы Испании в параллельном матче над Швейцарией первое место будут делить сразу три команды с пятью очками, что несомненно до предела обострит интригу в борьбе за единственную путевку в полуфинал Лиги Наций.

Тем не менее безоговорочными фаворитами матча по версии букмекерской конторы Лига Ставок являются хозяева поля — на победу португальцев можно поставить с коэффициентом 1,45. Успех чешской сборной оценивается в 7,20, а ничья — в 4.70.

Аналитики склоняются к тому, что в матче будет забито три и более мячей — на ТБ 2,5 дается коэффициент 1,83.

Также можно поставить на Ф1 (-1) с котировкой 1.69.

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Где смотреть Португалия – Чехия