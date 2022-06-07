Вылетевший в ФНЛ-2 КАМАЗ подтвердил участие в ФНЛ. У клуба будет минимальный бюджет – 120 млн рублей

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КАМАЗ подтвердил свое участие в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.

Соответствующее письмо было отправлено в адрес ФНЛ, которая 23 мая одобрила команде лицензию.

Команда из Набережных Челнов заняла 17-е в турнирной таблице по итогам прошедшего сезона и потеряла право играть в лиге по спортивному принципу.

Однако по причине того, что «Олимп-Долгопрудный» и «Томь» не получили лицензий, КАМАЗ сохранил возможность остаться в ФНЛ.

По данным «Матч ТВ», у клуба в следующем сезоне будет минимальный бюджет – в пределах 120 миллионов рублей.

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