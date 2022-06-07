Подписать Бэйла хочет «Кардифф». Хавбек может пойти на серьезные уступки по зарплате

Полузащитник Гарет Бэйл после ухода из может вернуться в Уэльс.

По информации BBC, подписать вингера хочет . Руководитель клуба Мехмет Дальман собирается участвовать в переговорах с 32-летним футболистом.

«Кардифф» надеется, что возможность вывести команду в покажется Бэйлу привлекательной, и поэтому не только хочет предоставить игроку шанс в своей стране подготовиться к чемпионату мира, но и рассчитывает на более долгосрочное сотрудничество.

Валлийцы не в состоянии платить Бэйлу столько, сколько он получал в «Реале», поскольку эта сумма эквивалентна половине зарплатной ведомости основной команды. Однако считается, что сам Гарет согласен идти на существенные финансовые уступки.

Со статистикой выступлений футболиста сборной можно ознакомиться здесь.

Летом на рынке полно свободных агентов: Погба и Дибала почти устроены, Кавани, Суарес, Дзюба, Черышев – интриги