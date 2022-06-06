«Аталанта» хочет отдать Миранчука в аренду с правом выкупа. Идут переговоры с «Болоньей» (Il Giorno)

Полузащитник Алексей Миранчук летом может покинуть «Аталанту».

Как сообщает газета Il Giorno, бергамаски разочаровались в российском полузащитнике и готовы отпустить его в другую команду. При этом они хотят отбить потраченные на него два года назад деньги, а для этого сперва собираются отдать его в аренду с правом выкупа – чтобы он набрал хорошую форму.

Утверждается, что в Италии на Миранчука есть спрос. Зимой им интересовались «Сассуоло», «Верона» и «Торино», теперь же возник вариант с «Болоньей», назначившей спортивным директором Джованни Сартори (экс- ). Клубы уже обсуждают сделку.

Также не исключается переход футболиста в клуб Бундеслиги или чемпионата Турции.

По сведениям издания, сам Миранчук предпочел бы остаться в Италии и готов играть за «Болонью».

В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел 19 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.