Терюшков об отмене Fan ID: «Если депутаты КПРФ против закона, нужно чем-то мотивировать. Либо это шаг к популизму»

Роман Терюшков высказался о стремлении КПРФ внести в Госдуму законопроект об отмене Fan ID.

«Закон принят. Закон в первую очередь о безопасности. Если у депутатов КПРФ есть вопросы к безопасности на стадионах и они против этого закона, который обеспечивает безопасность зрителя, то, наверное, они хотят это чем-то мотивировать. Либо это шаг к популизму.

Закон пять дней как заработал. В принципе, показал свои положительные стороны при проведении Кубка конфедераций, чемпионата мира и отдельных матчей чемпионата Европы. И в первую очередь он призван обеспечить безопасность на стадионах.

Чем руководствуются депутаты от КПРФ, я не могу сказать. Думаю, что их инициатива не найдет поддержки среди депутатского корпуса. Потому что еще нет практики выдачи той самой персонализированной карты, а уже хотят отменить то, что еще не начало действовать. Странный подход», – заявил член наблюдательного совета «Химок».

Депутат Терюшков о Fan ID: «Закон максимально удобен для болельщиков. Все для того, чтобы стадионы были безопасными»