Марк Клаттенбург: «Судье Оливеру пришлось увезти семью из дома после игры «Реал» – «Юве» в 2018-м»

Бывший футбольный арбитр рассказал, с какими угрозами сталкиваются судьи по ходу карьеры.

На этой неделе стало известно, что арбитру Майку Дину угрожали смертью, поэтому он попросил не назначать его на следующий тур.

«Это неприятно. Это страшно. Но худшее – это то, что социальные сети допускают подобное. Может ли Премьер-лига предпринять что-то здесь? Нет. Судейский комитет? Нет. Твиттер. Именно они. Они это допускают. Работая главой судейского корпуса в Греции, я по-прежнему получаю оскорбления.

я знаю уже почти 15 лет, он замечательный человек. Тот, с кем бы ты хотел оказаться в окопе. У него огромный опыт, и он будет линчевать себя за то, что две его красные карточки отменили.

Это только все усугубляет. Арбитры тоже люди. В пылу борьбу они могут ошибиться. Я и сам допускал ошибки. Однако всему должен быть предел. Но в соцсетях часто выходят за рамки.

пришлось увезти семью из дома после поражения от в плей-офф Лиги чемпионов в 2018 году.

Не должно такого происходить, но соцсетям наплевать, поэтому оскорбления Дина не прекратятся», – написал Клаттенбург в колонке для Daily Mail.

В апреле 2018 года в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» (1:3) Оливер в добавленное время при счете 3:0 в пользу туринцев назначил в их ворота пенальти.

11-метровый реализовал , и «Мадрид» по сумме двух встреч (первый матч – 3:0) прошел дальше.

Вратарь «бьянконери» был удален Оливером в концовке за споры, а после матча заявил, что «у судьи в груди не сердце, а мусорный бак».