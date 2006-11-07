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    Джанлуиджи Буффон: «Со мной обошлись несправедливо. Я про ту невероятную красную карточку в Мадриде»

    Теги ПСЖ Ювентус Джанлуиджи Буффон Реал Мадрид Лига чемпионов судьи Наполи Майкл Оливер Футбол

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча с «Наполи» (1:1) в Лиге чемпионов.

    «В Неаполе победа никому не достается легко. Я лишь дважды выигрывал здесь, хотя у меня была довольно длинная карьера. «Наполи» замедлял темп матча, но затем они пропустили и были вынуждены атаковать.

    «ПСЖ» показал себя солидной командой. Это важно, что далеко проходить в Лиге чемпионов. Ничья – справедливый результат.

    Я скучал по Лиге чемпионов, чувствую, что со мной обошлись несправедливо. Я не про дисквалификацию, а про ту невероятную красную карточку, которую мне показали в Мадриде», – сказал Буффон.

    «У судьи в груди не сердце, а мусорный бак». Осторожно, очень горячий Буффон

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