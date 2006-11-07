Джанлуиджи Буффон: «Со мной обошлись несправедливо. Я про ту невероятную красную карточку в Мадриде»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча с «Наполи» (1:1) в Лиге чемпионов.

«В Неаполе победа никому не достается легко. Я лишь дважды выигрывал здесь, хотя у меня была довольно длинная карьера. замедлял темп матча, но затем они пропустили и были вынуждены атаковать.

показал себя солидной командой. Это важно, что далеко проходить в Лиге чемпионов. Ничья – справедливый результат.

Я скучал по Лиге чемпионов, чувствую, что со мной обошлись несправедливо. Я не про дисквалификацию, а про ту невероятную красную карточку, которую мне показали в Мадриде», – сказал Буффон.

«У судьи в груди не сердце, а мусорный бак». Осторожно, очень горячий Буффон