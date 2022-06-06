Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск»

стал главным тренером хабаровского СКА.

45-летний специалист подписал контракт на 2 года после встречи с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, являющимся председателем попечительского совета клуба.

Последним местом работы бывшего тренера «Рубина» был кипрский «Пафос», из тренерского штаба которого он ушел в июле прошлого года.

В завершившемся сезоне «СКА-Хабаровск» финишировал на 4-м месте в ФНЛ и уступил «Химкам» (1:0, 0:3) в стыковых матчах за право участвовать в Премьер-лиге.

Фото: сайт СКА