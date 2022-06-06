Италия – Венгрия 07.06.2022 Лига наций УЕФА, прогноз на футбольный матч

7 июня 2022 года в Чезене на стадионе имени Дино Мануцци встретятся две сборные-участницы прошлогоднего Евро. Одна из них показала приятное впечатление и отличный боевой дух, однако не преодолела групповой этап. Другая же дошла до последнего раунда и выиграла его в блестящем стиле. Но общее у них то, что ни та, ни другая в Катар не пробились. Италия против Венгрии – Лига A, группа 3. Судить игру будет швейцарец Сандро Шерер.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Сборная Италии

Финалиссима – возрожденный кубок Артемио Франки, матч между чемпионом Европы и чемпионом Южной Америки – не принес итальянцам никакого утешения. Они проиграли Аргентине 0:3, и рана от непопадания на чемпионат мира стала еще глубже. Ну а выступление в Лиге наций тоже началось так себе – ничья против Германии, извечного противника, со счетом 1:1. Второй тайм был получше первого, поскольку и голы были, и даже потасовочки, но в целом ситуация для Италии не изменилась.

Трудно представить, что это та самая Италия, за которую переживали многие болельщики Европы ровно год тому назад. Те же игроки, но команда совсем другая. Здесь нет Джорджо Кьеллини, который официально заявил о завершении своего пути в сборной. Здесь есть Лоренцо Пеллегрини, который забил свой гол в минувшей встрече, но в одиночку он не может тащить всю команду. В общем, в канун следующего матча с Венгрией итальянцам есть над чем работать.

Сборная Венгрии

Ровно 60 лет тому назад англичане последний раз получили оплеуху от Венгрии в личной встрече, и случилось это на чемпионате мира в Чили, когда они проиграли 1:2. При этом больше известны матчи в Лондоне в 1953 году и в Будапеште в 1954 году. Тогда оба матча завершились со счетом 6:3 и 7:1 в пользу «венгерских волшебников»: Стэнли Мэттьюс и его команда столкнулись с действительно грозной силой, которая в 1954 году дошла аж до финала чемпионата мира.

Спустя многие годы мадьяры, которые еще в 2016 году продемонстрировали свой боевой дух на Евро во Франции, снова доказали: прежние заслуги не спасают даже финалиста чемпионата Европы, если мяч летит в пустые ворота. Гол Доминика Собослаи, которого наверняка так не хватало мадьярам год назад, принес венграм промежуточное лидерство. Но радоваться рано: им предстоит играть с Италией, а они уже по горло сыты поражениями от сборных в этом году.

Прогноз

Перейдем к прогнозу. Букмекеры полагают, что Италия не просто не может позволить себе проиграть, а выиграет без вопросов. Кэф на успех итальянцев составляет 1.43. Вторая ничья для итальянцев характеризуется кэфом 4.6. А вот еще одна сенсация в виде победы Венгрии – это кэф 8.2. И очень трудно представить, чтобы Венгрия сумела повторить свой успех, хотя кто знает – может быть, им повезет отбиться и в этот раз, играя вторым номером.

Что касается исхода в совокупности с тоталом, то на победу Италии с тоталом больше 1.5 можно поставить с кэфом 1.64, на тотал больше 2.5 кэф составляет 2.15, а на тотал меньше 1.5 (победа со счетом 1:0) – кэф 5.6. Ничья с тоталом больше 1.5 маловероятна – кэф 6.0 на этот вариант, ну а на нулевую ничью (то есть тотал меньше 1.5) кэф и вовсе достигает отметки 11.0. К слову, последний кэф характерен и для победы Венгрии с тоталом больше 1.5 (при тотале меньше 1.5 и счете 1:0 в пользу мадьяр кэф достигает отметки в 16.0). В общем, представить, что Италия потеряет очки с этой командой, очень и очень сложно.

Если поговорить просто о тотале, то есть смысл поставить на тотал больше 2.5 с кэфом 1.97 или больше 3.0 с кэфом 2.66. Шансы на тотал меньше 2.5 оцениваются кэфом 1.87, а меньше 2.0 – и того кэфом 2.63. Ведь все мы прекрасно знаем, что традиционные любители игры от обороны умеют играть в атакующий футбол и забивать голы. А на одного Собослаи венгры рассчитывать не могут, как и не могут рассчитывать только на сэйвы Петера Гулачи. Если уж упомянуть вопрос о том, забьют ли обе команды, то кэфы отвечают следующим образом: «нет» куда более вероятно (1.62), чем «да» (2.26). В общем, венграм эту оборону прогрызть будет трудно: англичанам, напомним, они забили только с пенальти.

Ну и фора напоследок. Наиболее близкие коэффициенты по форе – это кэфы на фору (1.5). Для Италии эта отрицательная фора оценивается кэфом 2.18, для Венгрии – положительная с кэфом 1.66. То есть вполне вероятна победа Италии с разницей в 2 мяча. Параллельно фора (-1.0) для Италии оценивается кэфом 1.65, а для Венгрии (+1.0) – кэфом 2.2. Нулевая фора – это кэфы 1.13 для итальянцев и 5.7 для венгров. Судите сами.

Рекомендуемая ставка:

Победа Италии с тоталом больше 2.5 (кэф 2.15)

Трудно представить, чтобы многострадальная Италия опять осталась без победы. Ей хватило уже на год унижения от северомакедонцев, поэтому уж с Венгрией она обязана разобраться. Несмотря на сложности игры с бундестим, «скуадра адзурра» может забить минимум трижды: венгры тоже потратили много сил на Англию, и второй раз им так не повезет. Да и потом, забит гол был с пенальти, а итальянцы таких подарков не сделают Венгрии.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть Италия – Венгрия