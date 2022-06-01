Гаттузо близок к назначению в «Валенсию». Он встречался с владельцем клуба Лимом (TMW)

Бывший главный тренер «Наполи» может присоединиться к «Валенсии».

По сведениям TuttoMercatoWeb, экс-хавбек «Милана» вместе со своим агентом летал в Сингапур на встречу с президентом «лос чес» .

Стороны уже договорились о сотрудничестве, осталось уладить последние детали.

Ранее Гаттузо тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу» и иные команды. Также в 2021 году он договорился о работе в «Фиорентине», однако незадолго до его вступления в должность сделка была расторгнута по соглашению сторон.

На данный момент «Валенсию» тренирует Пепе Бордалас. Команда заняла 9-е место в Ла Лиге по итогам сезона.