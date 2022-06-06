Хеннесси об 1:0 с Украиной: «Моя лучшая игра за Уэльс – и в такой ключевой момент»

Уэйн Хеннесси прокомментировал выход сборной Уэльса на ЧМ-2022.
Вратарь валлийцев высказался после стыкового матча с Украиной (1:0).
«Это совершенно немыслимо. Но каждый, кто вышел сегодня на поле, а также весь наш штаб – все были великолепны в ходе этого отборочного цикла.
Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса, и она удалась в такой ключевой момент. Надо отдать должное Украине.
Бэйл представляет большую угрозу при исполнении стандартных положений. Он удивительно талантлив – любо-дорого смотреть», – сказал Хеннесси.
Уэльс не пустил Украину на ЧМ – все решил автогол Ярмоленко. Теперь знаем все команды от Европы