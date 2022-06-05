Надаль – самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос» в истории

стал 14-кратным чемпионом , обыграв в финале .

3 июня Надалю исполнилось 36 лет. Таким образом, он стал самым возрастным чемпионом в истории «Ролан Гаррос». До него им был Андрес Гимено – 34 года и 10 месяцев.

Надаль стал всего третьим игроком, взявшим «Большой шлем» после 36. До него это делали (Australian Open-2018) и (Australian Open-1971 и 1972).

Кроме того, Надаль сравнялся с по количеству ТБШ, выигранных после тридцатилетия, – у них теперь по восемь. На втором месте Федерер – четыре.

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