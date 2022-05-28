«Ливерпуль» готов заплатить за Гави 50 млн евро отступных. Хавбек хочет остаться в «Барсе»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы деньги Гави Футбол

«Ливерпуль» намерен приобрести хавбека «Барселоны» Гави.

Мерсисайдцы готовы заплатить за 17-летнего игрока сборной Испании отступные в размере 50 млн евро и предложить ему куда более высокую зарплату, сообщает Sport.es.

Сам Гави хочет остаться в каталонском клубе, при этом его окружение рассчитывает на увеличение оклада.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

«Барселона» даст Гави контракт до 2027-го с отступными в 1 миллиард евро. Это последнее предложение клуба

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Опрос

Кто победит в финале Лиги чемпионов?
4427 голосов
Ливерпуль
1.58 Ливерпуль
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 4000 рублей за верный прогноз!
Получить 4000₽
Реал Мадрид
2.40 Реал Мадрид
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 4000 рублей за верный прогноз!
Получить 4000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные