«Ливерпуль» готов заплатить за Гави 50 млн евро отступных. Хавбек хочет остаться в «Барсе»

намерен приобрести хавбека «Барселоны» Гави.

Мерсисайдцы готовы заплатить за 17-летнего игрока сборной отступные в размере 50 млн евро и предложить ему куда более высокую зарплату, сообщает Sport.es.

Сам Гави хочет остаться в каталонском клубе, при этом его окружение рассчитывает на увеличение оклада.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

«Барселона» даст Гави контракт до 2027-го с отступными в 1 миллиард евро. Это последнее предложение клуба

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