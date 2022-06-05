«Это преступление перед людьми, неравнодушными к томскому футболу». Защитник «Томи» о неучастии клуба в ФНЛ

высказался о том, что «Томь» осталась без лицензии для участия в .

«Шоковая новость! Я считаю, что это преступление перед людьми, которые неравнодушны к томскому футболу. В Томске футбол всегда был спортом номер один, объединяющим фактором.

Я здесь выступаю во второй раз за карьеру: прикипел к клубу, к городу, проникся традициями. Много где поиграл, но такой футбольной атмосферы нигде не ощущал. Пара побед — и все в городе говорят о команде, прибавляется болельщиков на трибунах.

Притом что матчи ФНЛ часто проходили при минусовой температуре, в непогоду. Болельщик в Томске требовательный, но справедливый.

Грубо говоря, из спорта в Томске ничего не осталось. Дай бог, сохранится вторая лига», – сказал защитник .