Тренер «Родины» Бояринцев о выходе в ФНЛ: «Были там, работали. Лучшая лига мира, но не страшная абсолютно»

высказался после выхода московской «Родины» в .

— На что вы способны в этом турнире?

— Сложно сказать, все зависит от комплектования команды. Думаю, там ничего страшного нет. Были там, работали. Лучшая лига мира, но не страшная абсолютно.

— У вас заканчивается контракт. Что дальше?

— Ничего. Дальше будем ждать, у нас еще одна игра — с «Соколом». Отработаем, а там дальше видно будет.

— Каким числом у вас заканчивается контракт?

— Это не важно, каким числом. Важно, что мы сделали дело.

— В телеграм-каналах пишут, что вы не останетесь на следующий сезон.

— Я не знаю, кто это пишет. Но дыма без огня не бывает. У меня контракт заканчивается, а дальше решит высшее руководство. Я с удовольствием останусь. Нет? Пойду дальше работать, – сказал главный тренер «Родины», ранее работавший в ФНЛ с «Текстильщиком».

По данным , спортивная стратегия «Родины» на следующий сезон будет представлена 11 июня. К этой же дате клуб определится с главным тренером.