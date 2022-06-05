Флоренци об 1:1 с Германией: «Италия дала посыл, что начинает с чистого листа. Молодые будут нас подстегивать»

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Алессандро Флоренци высказался после ничьей со сборной Германии (1:1) в Лиге наций.

«Надевая футболку сборной, каждый раз ощущаешь ответственность. Нам нужно было дать посыл, что мы начинаем с чистого листа, и, думаю, нам это удалось. Ради сборной все выложились даже больше, чем могли.

У нас было много молодых игроков по сравнению с матчем на «Уэмбли» [с Аргентиной – 0:3], кто-то нервничал из-за дебюта, другие вели себя как ветераны.

Италии нужно начинать заново, и молодые, голодные ребята будут нас подстегивать», – сказал защитник сборной Италии.

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