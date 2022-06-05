Магат о ситуации с Левандовским: «Фундаментальная проблема. Возрастные игроки, которые много сделали для клуба, иногда становятся проблемой»

прокомментировал ситуацию с возможным уходом Роберта Левандовского.

Нападающий «Баварии» заявил, что больше не хочет играть за клуб.

– Главной темой Бундеслиги на данный момент является . Есть ли смысл удерживать его против его воли?

– Послушайте, это фундаментальная проблема. Возрастные игроки, которые много сделали для клуба, иногда тоже становятся проблемой.

Для тренера это вряд ли решаемо. Я считаю, что клуб должен активно решать такой вопрос, как условия контракта, на ранней стадии, а не ждать, пока его вынудят это сделать. В таком случае всегда лучше действовать, а не реагировать.

То, что происходит сейчас, – неприятная ситуация для всех участников. В последнее время он [Левандовски] был очень успешен в «Баварии». Все просто должны быть счастливы вместе, – сказал бывший главный тренер «Баварии», «Вольфсбурга» и «Герты».