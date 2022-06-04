Томас Парти: «Принял ислам ради девушки, которую люблю. Другие меня бросят, но это не проблема»

Полузащитник объяснил решение принять ислам.

«Я теперь мусульманин, я принял ислам ради своей девушки, которую я очень сильно люблю. Мое мусульманское имя – Якубу», – сказал хавбек телеведущей из Ганы по имени Нана Аба Анамоа.

«Я знаю, что другие мои девушки бросят меня, но это не проблема. Есть девушка, которую я люблю. Я рос с мусульманами, так что никаких проблем не будет», – отметил Парти.

Дикие приключения Парти: два матча за 48 часов, два вылета (из Кубка Африки и Кубка лиги) и удаление, за которое пришлось извиняться