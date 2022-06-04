Шварц об уходе из «Динамо»: «Решение не имеет отношения к спорту. Осуждаю происходящее на Украине, мы плакали вместе с украинскими и российскими игроками»

рассказал о причинах ухода с поста тренера «Динамо».

Немецкий специалист покинул московский клуб по завершении сезона и возглавил «Герту».

На первой пресс-конференции с немецкими журналистами Шварц ответил на вопрос, почему решил остаться в «Динамо» до конца сезона.

«Процесс принятия решения занял довольно много времени, мы с семьей снова и снова оценивали его. Все, кто меня знает, в курсе, что я осуждаю происходящее на Украине (некоторые слова Сандро были изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – примечание Sports.ru). Пожалуйста, поверьте мне: мое решение не имеет никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовому аспекту.

Суть была в том, чтобы помочь людям [в «Динамо»], при этом осознавая, что происходящее на Украине ужасно. Я знал, что в тот момент парни нуждались во мне.

У нас с украинскими и российскими игроками было бесчисленное множество эмоциональных моментов, когда мы вместе плакали в тренерской и были глубоко опечалены», – цитирует Шварца Rundfunk Berlin-Brandenburg.

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