Игрока «Тоттенхэма» Эмерсона пытались ограбить в Бразилии – началась перестрелка, защитник не пострадал

Футболист подвергся попытке вооруженного ограбления в Бразилии.

находится в отпуске в бразильском городе Американа, штат Сан-Паулу.

Когда футболист вышел из бара, к нему подошел охранник, представившийся болельщиком, чтобы сделать совместное фото.

В этот момент к Эмерсону подошел мужчина, направивший на игрока пистолет – в попытке украсть его личные вещи. Тогда охранник достал свое оружие, в результате чего началась перестрелка.

Отмечается, что в разгар этих событий экс-футболист «Барселоны» уже находился в безопасности.