«Анжи»: «Пока клуб не прекратил существование. Нам отказали в получении лицензии, мы подали апелляцию»

В «Анжи» отреагировали на слухи о закрытии клуба.

«Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение .

Пока «Анжи» не прекращал существование. Если нам не дадут лицензию, то продолжим существование как любительская команда, либо закроют клуб», – заявил пресс-атташе клуба Гаджимурад Магомедрасулов.

«Анжи» выступает в Олимп-ФНЛ-2. В заключительном матче сезона команда 5 июня сыграет в гостях с «Ротором-2».

По итогам сезона-2018/19 вылетел из . Три последних сезона клуб провел в третьем по силе дивизионе.