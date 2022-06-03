«Анжи»: «Пока клуб не прекратил существование. Нам отказали в получении лицензии, мы подали апелляцию»

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В «Анжи» отреагировали на слухи о закрытии клуба.

«Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение РФС.

Пока «Анжи» не прекращал существование. Если нам не дадут лицензию, то продолжим существование как любительская команда, либо закроют клуб», – заявил пресс-атташе клуба Гаджимурад Магомедрасулов.

«Анжи» выступает в Олимп-ФНЛ-2. В заключительном матче сезона команда 5 июня сыграет в гостях с «Ротором-2».

По итогам сезона-2018/19 «Анжи» вылетел из РПЛ. Три последних сезона клуб провел в третьем по силе дивизионе.

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