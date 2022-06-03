Директор «Оренбурга»: «Что мы играем в РПЛ, что не играем – чемпионом является «Зенит». Такие параллели могут проводить только диванные эксперты»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Футбол

Спортивный директор «Оренбурга» ответил на критику клуба за связь с «Зенитом».

«Слушайте, я в системе клуба уже 12 лет. Играл и работаю.

Абсолютно спокойно к этим разговорам отношусь. Что мы играем в Премьер-лиге, что не играем – чемпионом является «Зенит».

Лучше в себе покопайтесь. С нами и без нас «Зенит» становится чемпионом. При этом, когда мы вышли в Премьер-лигу, чемпионом стал «Спартак».

Подобные параллели могут проводить только диванные эксперты. Если интересно – говорите, я не против», – сказал Дмитрий Андреев.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после победы над «Уфой» в стыковых играх по сумме двух матчей.

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