Губернатор Ярославской области о «Шиннике» в ФНЛ: «Посчитаем, посмотрим, что необходимо сделать, но точно надо идти к победе»

Врио губернатора Ярославской области встретился с главным тренером «Шинника».

Михаил Евраев и обсудили задачи на новый сезон. Глава региона отметил, что игра в в следующем сезоне «потребует дополнительных организационных и финансовых усилий».

«Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи. Посчитаем, посмотрим, что необходимо сделать, но точно надо идти к победе и исходить именно из этого. Будем поддерживать наш футбол и болеть за команду», – сказал Евраев.

«Выход в ФНЛ – это заслуга всей команды и результат поддержки, которую мы чувствовали. Видно, что болельщикам понравилась как игра, так и результаты. Если сначала на трибунах было человек 200, то уже в весенней части, когда решались задачи, были тысячи на трибунах.

Ждем вас на матчи в новом сезоне, который будет более интересным, более ожесточенным. Потому что команды, которые вышли из Премьер-лиги, обязательно захотят в нее вернуться», – заявил Евсеев.

Михаил Евраев и тренер также обсудили развитие школы футбола в регионе и приведение в порядок стадиона.